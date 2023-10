POL-PPMZ: Mainz - Hechtsheim Mainzer Oktoberfest startet morgen!

Mainz - Neustadt (ots) - Am 11.10.2023, gegen 03:00 Uhr stellte ein Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes einer Firma in der Rheinallee einen Fahrraddieb auf frischer Tat. Der 27-jährige Mitarbeiter meldete sich wenig später bei der Polizei und gab an, die Tat bereits gegen 1:28 Uhr über die Überwachungsaufnahmen beobachtet zu haben. Dabei hatten sich zwei Täter mit ...

mehr