POL-GM: Kleinkraftrad gestohlen

Gummersbch (ots) - Bei einem Einbruch in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Bickenbachstraße in Gummersbach-Karlskamp haben Unbekannte am Samstag (7. Oktober) Geld und Schmuck erbeutet. Zwischen 17 Uhr und 23 Uhr schlugen die Einbrecher die Fenster zur Küche der im Erdgeschoss gelegenen Wohnung ein und gelangten so in die Wohnung. Anschließend durchwühlten sie die Wohnung und entkamen mit ihrer Beute. ...

