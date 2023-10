Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Verkehrsunfall mit verletzter Fußgängerin durch verlorene Ladung

Gummersbach (ots)

Am 06.10.2023 gegen 15:30 Uhr befuhr ein 61-jähriger LKW-Fahrer die Abfahrt der Westtangente auf die Vollmerhauser Straße. Beim Abbiegevorgang rutschte aus ungeklärter Ursache ein Teil der Ladung (Getränkekisten) von der Ladefläche und traf eine auf dem dortigen Gehweg gehende 72-jährige Frau aus Marienheide. Diese zog sich dabei Verletzungen zu und wurde nach erfolgter Erstversorgung in ein Krankenhaus gebracht. Eine 73-jährige Frau aus Gummersbach kam aufgrund der herunter stürzenden Kisten mit ihrem Fahrrad zu Fall, blieb jedoch unverletzt. Am Fahrrad entstand Sachschaden, die herunter gefallene Ladung wurde ebenfalls beschädigt. Im Anschluss an die Unfallaufnahme erfolgte eine Fahrbahnreinigung. Für die Dauer der Unfallaufnahme und der Reinigungsarbeiten wurde der Fahrzeugverkehr einstreifig an der Unfallstelle vorbei geführt.

