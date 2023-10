Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Zwei Verletzte bei Unfall im Kreuzungsbereich

Marienheide (ots)

In Marienheide Schemmen sind am Donnerstagabend (5. Oktober) zwei Personen bei einem Unfall leicht verletzt worden. Gegen 21 Uhr fuhr ein 65-Jähriger aus Marienheide auf der L 306 aus Meinerzhagen kommend in Richtung Gummersbach. Zeitgleich beabsichtigte ein 18-Jähriger von der Straße Schemmen nach links auf die L 306 abzubiegen. Im Kreuzungsbereich kollidierten die beiden Fahrzeuge. Bei dem Unfall zogen sich der 18-Jährige als auch der 65-Jährige leichte Verletzungen zu. Sie kamen in umliegende Krankenhäuser. Die 15-jährige Beifahrerin des 18-Jährigen blieb bei dem Unfall unverletzt. An den Autos entstand erheblicher Sachschaden. Sie waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die L 306 war für die Dauer der Unfallaufnahme für circa anderthalb Stunden gesperrt.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell