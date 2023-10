POL-GM: Diebe plündern Getränkemarktkasse

Waldbröl (ots) - Unbekannte sind zwischen 11 Uhr am Dienstag und 8 Uhr am Mittwoch (4. Oktober) in eine Wohnung im Rückertweg in Waldbröl eingebrochen. Die Einbrecher nutzen eine Mülltonne, um an das Schlafzimmerfenster der Erdgeschosswohnung zu gelangen. Nach Aufhebeln des Fensters durchsuchten sie mehrere Zimmer und flüchteten unerkannt. Ob etwas gestohlen wurde, stand zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht ...

