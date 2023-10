Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Einbrecher gelangen nicht ins Haus

Gummersbach (ots)

Zwischen Montag und Dienstagnachmittag (2./3. Oktober) haben Unbekannte versucht, in ein Einfamilienhaus in der Straße "An der Nordhelle" einzubrechen. An der direkt an das Wohnhaus angrenzenden Garage versuchten die Täter das Garagentor mit einem Hebelwerkzeug aufzubrechen. Dies gelang ihnen aber ebenso wenig wie der Versuch, die elektrischen Rollläden im Erdgeschoss nach oben zu schieben. Die Tatzeit dürfte in den dunklen Stunden gelegen haben, da die Täter einen Bewegungsmelder am Haus mit einem Eimer abdeckten.

Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen nimmt die zentrale Ermittlungsgruppe Einbruch unter der Telefonnummer 02261 81990 entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell