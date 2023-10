Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Motorrad an der Bever gestohlen

Hückeswagen (ots)

Ein Motorrad der Marke "Walz Hardcore Cycles" haben Unbekannte am Montag (2. Oktober) von einem Parkplatz an der Bever gestohlen. Der Geschädigte hatte seine Maschine mit dem Kennzeichen HA-JZ 781 gegen 12.50 Uhr auf dem Parkplatz einer Gaststätte an der Großberghauser Straße abgestellt. Als er gegen 14.10 Uhr zum Abstellort zurückkehrte, war das Motorrad verschwunden.

Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat Wipperfürth unter der Telefonnummer 02261 81990.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell