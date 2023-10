POL-GM: Blutprobe nach Verkehrsunfallflucht

Gummersbach (ots) - Nach dem schweren Verkehrsunfall am Dienstagabend in Gummersbach (Pressemeldung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65843/5617321) dauerte die Unfallaufnahme bis in die frühen Morgenstunden an. Gegen vier Uhr konnte die Westtangente wieder für den Verkehr freigegeben werden. Nach dem jetzigen Ermittlungsstand hatte ein 19-Jähriger aus ...

mehr