POL-GM: Erstmeldung - Zwei Tote und sechs Verletzte bei Verkehrsunfall

Wiehl (ots) - Zwischen 7 und 19 Uhr haben Unbekannte am Sonntag (1. Oktober) in einem Mehrfamilienhaus an der Eichhardtstraße eine Wohnung aufgebrochen; sie flüchteten ohne Beute. Die Geschädigten waren am Sonntagmorgen zu einem Ausflug aufgebrochen. Als sie am Abend zurückkehrten, bemerkten sie an der Wohnungstür Aufbruchspuren. Die Wohnung selbst schien aber unberührt. Vermutlich flüchteten die Einbrecher, ohne ...

