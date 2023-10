Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Keine Beute bei Tageswohnungseinbruch

Wiehl (ots)

Zwischen 7 und 19 Uhr haben Unbekannte am Sonntag (1. Oktober) in einem Mehrfamilienhaus an der Eichhardtstraße eine Wohnung aufgebrochen; sie flüchteten ohne Beute. Die Geschädigten waren am Sonntagmorgen zu einem Ausflug aufgebrochen. Als sie am Abend zurückkehrten, bemerkten sie an der Wohnungstür Aufbruchspuren. Die Wohnung selbst schien aber unberührt. Vermutlich flüchteten die Einbrecher, ohne die Wohnung betreten zu haben.

Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen nimmt die zentrale Ermittlungsgruppe Einbruch unter der Rufnummer 02261 81990 entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell