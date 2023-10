Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Ergänzung zur Erstmeldung - Zwei Tote und sechs Verletzte bei Verkehrsunfall

Gummersbach (ots)

Nach dem schweren Verkehrsunfall am Dienstagabend in Gummersbach (Pressemeldung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65843/5617321) dauerte die Unfallaufnahme bis in die frühen Morgenstunden an. Gegen vier Uhr konnte die Westtangente wieder für den Verkehr freigegeben werden.

Nach dem jetzigen Ermittlungsstand hatte ein 19-Jähriger aus Kierspe mit einem VW Polo die Westtangente aus Richtung Herreshagen kommend in Richtung Wasserfuhr befahren. Etwa 300 Meter vor dem Kreisverkehr Westtangente / Martin-Siebert-Straße / Zur Erzgrube geriet der VW Polo im Verlauf einer langgezogenen Linkskurve ins Schleudern. Der Wagen drehte sich und prallte auf dem Fahrstreifen des Gegenverkehrs mit dem Heck voraus in einen entgegenkommenden VW Tiguan, den eine 25-Jährige aus Meinerzhagen steuerte.

Die beiden Mitfahrer im Polo, eine 16-Jährige aus Wiehl sowie ein 24-Jähriger aus Gummersbach, erlitten bei dem Unfall tödliche Verletzungen und verstarben noch am Unfallort. Sie waren ebenso wie der Fahrer im Fahrzeug eingeklemmt und mussten von der Feuerwehr aus dem Fahrzeugwrack geborgen werden. Der 19-Jährige kam mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus.

Der VW Tiguan war neben der Fahrerin noch mit zwei Beifahrerinnen (14 und 53 Jahre aus Meinerzhagen) sowie zwei Beifahrern (52 und 82 Jahre aus Meinerzhagen) besetzt. Alle Insassen erlitten bei dem Unfall schwere Verletzungen und mussten in umliegende Krankenhäuser eingeliefert werden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell