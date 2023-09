POL-AC: Unbekannte sprengen Geldautomaten in Aachen-Verlautenheide

Aachen/Monschau/Eschweiler (ots) - Am Wochenende (22.-24.09.2023) hat es an mehreren Örtlichkeiten in der Region gebrannt. Am Freitagnachmittag (17:30 Uhr) rückten Feuerwehr und Polizei zu einem Brand in einer Kleingartenanlage im Gillesbachtal aus. Dort brannte eine Gartenlaube in voller Ausdehnung. In der Nacht auf Samstag hat ein Feuer in einer Hofanlage an der Reichensteiner Straße in Monschau hohen Sachschaden ...

mehr