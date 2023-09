Polizei Aachen

POL-AC: Mehrere Brände in der StädteRegion Aachen

Aachen/Monschau/Eschweiler (ots)

Am Wochenende (22.-24.09.2023) hat es an mehreren Örtlichkeiten in der Region gebrannt.

Am Freitagnachmittag (17:30 Uhr) rückten Feuerwehr und Polizei zu einem Brand in einer Kleingartenanlage im Gillesbachtal aus. Dort brannte eine Gartenlaube in voller Ausdehnung. In der Nacht auf Samstag hat ein Feuer in einer Hofanlage an der Reichensteiner Straße in Monschau hohen Sachschaden angerichtet. Die Anwohner konnten das Haus rechtzeitig verlassen, sodass niemand verletzt wurde. Die Brandursache ist in beiden Fällen derzeit unklar.

In Eschweiler brannten am frühen Samstagmorgen auf dem Raiffeisenplatz zwei Altkleidercontainer. In der Nacht zu Sonntag meldeten Anwohner der Peliserkerstraße ein brennendes Auto. Das Feuer konnte schnell gelöscht werden, sodass lediglich geringer Sachschaden entstanden ist. Es wird in beiden Fällen von Brandstiftung ausgegangen.

Zeugen, die Hinweise zu einem der Brände geben können, können sich während der Bürozeiten an das zuständige Kriminalkommissariat wenden 0241-9577 31101 (außerhalb der Bürozeiten: 0241-9577 34210). (kg)

Original-Content von: Polizei Aachen, übermittelt durch news aktuell