Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Einbruch in Geschäft

Vogelsbergkreis (ots)

Einbruch in Geschäft

Homberg (Ohm). Ein Lebensmittelmarkt in der Straße "An den Sandäckern" wurde am frühen Freitagmorgen (01.08.) Ziel unbekannter Täter. Nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen verschafften sich mindestens zwei Einbrecher gegen 0.35 Uhr gewaltsamen Zutritt zu dem gewerblichen Objekt. Anschließend stahlen die Täter eine noch unbekannte Menge an Tabakwaren und flüchteten dann unerkannt in unbekannte Richtung. Bei den Einbruch entstand zudem Sachschaden von circa 2.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Sandra Suski, Pressesprecherin

