POL-OH: Einladung zum Aktionstag Schwerverkehr - Schwerpunkt: Gefahrgut sowie Großraum- und Schwertransporte

Osthessen (ots) - FD Unfall im Kreuzungsbereich Fulda. Ein 22-jähriger VW-Fahrer aus Fulda und ein 51-jähriger Beifahrer in einem Nissan aus Petersberg wurden bei einem Unfall am Mittwoch (30.08.) leicht verletzt. Der VW-Fahrer befuhr gegen 18.30 Uhr in Fulda die Petersberger Straße in Fahrtrichtung Emailierwerk ...

