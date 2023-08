Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Einbruch in Einkaufsmarkt - Parkscheinautomat aufgebrochen - Einbruch in Büro - Wohnungseinbruch

Fulda (ots)

Einbruch in Einkaufsmarkt

Flieden. Indem sie die Eingangstür gewaltsam aufbrachen, verschafften sich unbekannte Täter am Donnerstagmorgen (31.08.), gegen 1.10 Uhr, Zutritt zu einem Einkaufsmarkt in der Schlüchterner Straße. Sie entwendeten aus einem dortigen Verkaufsraum Zigaretten in bislang nicht bekannter Menge und flüchteten. Der Sachschaden beträgt rund 3.000 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Parkscheinautomat aufgebrochen

Fulda. Unbekannte Täter brachen am Mittwoch (30.08.), zwischen 3.35 Uhr und 4 Uhr, in der Magdeburger Straße einen Parkscheinautomat auf. Mit Bargeld in unbekannter Höhe flüchteten sie. Am Automat entstand Sachschaden. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Büro

Kalbach. Durch gewaltsames Aufbrechen eines Fensters verschafften sich bislang Unbekannte zwischen Dienstagabend (29.08.) und Mittwochmorgen (30.08.) Zutritt zu einem Büroraum in der Hauptstraße in Mittelkalbach. Sie entwendeten aus einer Geldkassette Bargeld im mittleren dreistelligen Bereich und flüchteten auf dem gleichen Weg in unbekannte Richtung. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 250 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Wohnungseinbruch

Fulda. Auf bislang nicht bekannte Weise verschafften sich Einbrecher am Mittwoch (30.08.), zwischen 16 Uhr und 20 Uhr, Zutritt zu einem Pfarrhaus in der Goerdelerstraße. Mit Diebesgut - darunter unter anderem diverser Schmuck in nicht bekanntem Wert - flüchteten sie. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

