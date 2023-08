Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Nach Streitigkeiten und Verkehrsunfall - Zeuginnen und Zeugen gesucht

Fulda (ots)

Fulda. Am Mittwochabend (30.08.), gegen 22.40 Uhr, war es im Bereich einer Tankstelle in der Schlitzer Straße zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Taxis gekommen.

Nach aktuellem Kenntnisstand kollidierte dabei ein 50-jähriger Mann aus Fulda im Rahmen eines plötzlichen Abbiegemanövers aus noch unklarer Ursache mit der Fahrertür eines vorausfahrenden 28-jährigen Petersbergers. Im Anschluss soll ein 29-jähriger Beifahrer aus dem Taxi des Petersbergers dem 50-Jährigen aus noch unbekannten Gründen unvermittelt ins Gesicht geschlagen haben.

Alle Beteiligten wurden in einem Rettungswagen vor Ort medizinisch behandelt. An beiden Taxis entstand Sachschaden in Gesamthöhe von rund 25.000 Euro.

Nur wenige Minuten zuvor war die Polizei bereits zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen an der Wohnanschrift des 50-Jährigen in Fulda alarmiert worden. Nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen sollen der 28-jährige Taxi-Fahrer und sein Beifahrer an den Streitigkeiten, bei welchen ein 23-Jähriger verletzt wurde, beteiligt gewesen sein.

Zur Klärung des Sachverhalts wurden die beiden 28 und 29 Jahre alten Männer daher zunächst zur Dienststelle verbracht, welche sie im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen wieder verlassen konnten. Nach momentanem Kenntnisstand dürften die Hintergründe der Streitigkeiten im persönlichen Bereich liegen. Die Polizei in Fulda hat die entsprechenden Ermittlungen aufgenommen, die aktuell andauern.

Zeuginnen und Zeugen, die in diesem Zusammenhang sachdienliche Hinweise geben können - insbesondere zum Unfallablauf in der Schlitzer Straße - werden gebeten, sich an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de zu wenden.

Sandra Suski, Pressesprecherin

