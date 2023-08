Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Nach räuberischem Diebstahl - Zeugen gesucht - Autoteile von Firmengelände gestohlen

Hersfeld-Rotenburg (ots)

Nach räuberischem Diebstahl - Zeugen gesucht

Wildeck. Am Dienstag (29.08.), gegen 14.40 Uhr, entwendeten zwei bislang unbekannte männliche Personen Lebensmittel im Wert von rund 170 Euro aus einem Lebensmittelmarkt in der Straße "Zum Dönges" in Obersuhl. Nachdem ein Kassierer auf den Diebstahl aufmerksam geworden war und die Männer angesprochen hatte, flüchteten diese fußläufig. Als daraufhin drei Angestellte den Dieben nachrannten, sprühte nach aktuellem Kenntnisstand einer der Beiden einen bislang unbekannten reizenden Stoff in Richtung seiner Verfolger und verletzte diese hierdurch leicht. Den Tätern gelang schließlich die Flucht über die angrenzenden Bahngleise. Dabei sollen sie einen mitgeführten Rucksack zurückgelassen und einen zweiten Rucksack mitgenommen haben. Die Verletzten wurden in einem Rettungswagen medizinisch versorgt. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Autoteile von Firmengelände gestohlen

Bad Hersfeld. Unbekannte verschafften sich zwischen Freitagabend (25.08.) und Dienstagnachmittag (29.08.) unbefugten Zutritt zu einem umzäunten Firmengelände in der Straße "Peterstor". Anschließend demontierten die Täter eine Frontschürze sowie die Beleuchtungsanlage eines dort abgestellten Audi A 6 und flüchteten unerkannt. Der genaue Wert des Diebesguts ist derzeit noch unklar. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Sandra Suski, Pressesprecherin

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell