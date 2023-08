POL-OH: Versuchter Einbruch

Hersfeld-Rotenburg (ots) - Verkehrsunfallflucht Ronshausen. Am Montag (28.08.), in der Zeit von 7.30 Uhr bis 14.25 Uhr, parkte eine Ronshäuserin ihren weißen VW-Golf ordnungsgemäß in der Straße "Aueweg". Als sie zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, stellte sie frische Schäden, in Höhe von circa 1.000 Euro, am hinteren linken Kotflügel fest. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter ...

