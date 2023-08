Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Einbrüche

Vogelsbergkreis (ots)

Einbruch in Firmengebäude

Freiensteinau. Indem sie gewaltsam die Glaseingangstür einer Firma in der Straße "Im Strittchen" in Weidenau zerstörten, verschafften sich bislang unbekannte Täter zwischen Dienstagabend (29.08.) und Mittwochmorgen (30.08.) Zutritt. Im Inneren durchsuchten sie mehrere Schränke und entwendeten Bargeld im mittleren vierstelligen Bereich. Anschließend flüchteten die Täter und hinterließen Sachschaden von rund 600 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Büroraum

Grebenhain. Unbekannte Täter stiegen in der Nacht zu Mittwoch (30.08.) in ein Büro einer Gewerbehalle in der Straße "Am Steiger" in Zahmen ein. Um sich Zugang zu verschaffen, hebelten die Langfinger ein Fenster auf und durchsuchten anschließend die Räumlichkeiten. Mit Bargeld im mittleren dreistelligen Bereich flüchteten sie. Der Sachschaden beträgt rund 400 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Versuchter Einbruch

Schlitz. Unbekannte Täter versuchten derzeitigen Erkenntnissen nach zwischen dem 20. und 25. August in ein Einfamilienhaus in der Schlesische Straße einzubrechen. Das Fenster im Erdgeschoss hielt den Hebelversuchen stand, sodass die Täter vermutlich von ihrem Vorhaben abließen und flüchteten. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 400 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Julissa Sauermann

