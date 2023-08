Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Kennzeichen entwendet

Hersfeld-Rotenburg (ots)

Bad Hersfeld. Von einem schwarzen Ford C-Max entwendeten Unbekannte am Mittwoch (30.08.), zwischen 6.30 Uhr und 12 Uhr, die beiden Kennzeichen "FD-XI 232". Das Fahrzeug war zum Tatzeitpunkt auf einem öffentlichen Parkplatz in der Leinenweberstraße in Hohe Luft geparkt. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

