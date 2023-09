Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Kennzeichen entwendet - Versuchter Einbruch

Fulda (ots)

Kennzeichen entwendet

Hünfeld. Von einem grauen Mercedes C200 entwendeten Unbekannte zwischen Mittwochabend (30.08.) und Donnerstagmorgen (31.08.) die beiden Kennzeichen "FD-HS 601". Das Fahrzeug war zum Tatzeitpunkt vor einem Mehrfamilienhaus in der Richard-Schick-Straße in Michelsrombach geparkt. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Versuchter Einbruch

Fulda. Unbekannte Täter begaben sich zwischen Samstagabend (26.08.) und Montagmorgen (28.08.) in den rückwärtigen Bereich eines Einkaufsmarktes in der Boyneburgstraße. Dort versuchten sie ein Fenster gewaltsam aufzuhebeln. Da dies vermutlich nicht gelang, ließen sie von ihrem Vorhaben ab und flüchteten in unbekannte Richtung. Es entstand Sachschaden von rund 300 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Julissa Sauermann

