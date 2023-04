POL-VK: 38-jähriger Betrunkener verursacht Verkehrsunfall

Völklingen (ots) - In der Nacht vom 15.04. auf den 16.04.2023 versuchte ein unbekannter Täter in ein Wohnhaus im Fasanenweg in Völklngen-Wehrden einzubrechen, indem er versuchte ein Fenster mittels Hebelwerkezug aufzuhebeln, was jedoch nicht gelang. Des Weiteren wurde versucht die Glasscheibe des Fensters einzuschlagen, was ebenfalls aufgrund einer Dreifachverglasung nicht gelang. Die Höhe des Sachschadens ist noch ...

mehr