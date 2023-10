POL-GM: Einbruch in Firma gescheitert

Gummersbach (ots) - Zwischen Montag und Dienstagnachmittag (2./3. Oktober) haben Unbekannte versucht, in ein Einfamilienhaus in der Straße "An der Nordhelle" einzubrechen. An der direkt an das Wohnhaus angrenzenden Garage versuchten die Täter das Garagentor mit einem Hebelwerkzeug aufzubrechen. Dies gelang ihnen aber ebenso wenig wie der Versuch, die elektrischen Rollläden im Erdgeschoss nach oben zu schieben. Die ...

