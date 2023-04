Polizei Steinfurt

POL-ST: Greven, Müllcontainer niedergebrannt

Greven (ots)

Unbekannte Täter haben in der Nacht zu Mittwoch (19.04.23) auf einem Müllabstellplatz an der Stauffenbergstraße - nahe der Bismarckstraße - zwei Restmüllcontainer angezündet. Diese brannten vollständig nieder. Es entstand ein Sachschaden von rund 1000 Euro. Zeugen hatten den Brand gegen 02.30 Uhr entdeckt. Als die Polizeibeamten am Einsatzort eintrafen, standen beide Container im Vollbrand. Der Brand wurde durch die Feuerwehr gelöscht. Die Polizei nimmt weitere Zeugenhinweise entgegen bei der Wache in Greven unter Telefon 02571/928-4455.

