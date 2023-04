Polizei Steinfurt

POL-ST: Emsdetten, Verkehrsunfallflucht, Mazda beschädigt, Zeugen gesucht

Emsdetten (ots)

Auf dem Parkplatz am Grevener Damm 215 ist es am Freitag (14.04.23) in der Zeit zwischen 15.00 Uhr und 15.30 Uhr zu einem Verkehrsunfall gekommen. Dabei wurde ein Mazda 6 Kombi, der auf dem Parkplatz eines Werksverkaufs stand, beschädigt. Es entstanden Kratzer an der Stoßstange, außerdem wurde die Beleuchtung hinten rechts eingedrückt. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 1500 Euro geschätzt. Ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern, entfernte sich der Unfallverursacher von der Unfallstelle. Die Polizei hat die Ermittlungen zu dieser Unfallflucht aufgenommen. Die Beamten suchen Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder die Hinweise zum flüchtigen Fahrzeug geben können. Zeugen melden sich bitte bei der Polizei in Emsdetten, Telefon 02572/9306-4415.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell