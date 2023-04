Polizei Steinfurt

POL-ST: Greven, an zwei Autos Scheiben eingeschlagen, an der Biederlackstraße und am Grotenkamp

Greven (ots)

In der Innenstadt von Greven sind zwischen Freitag (14.04.23) und Montag (17.04.23) zwei weitere Autos aufgebrochen worden - an der Biederlackstraße und an der Straße Grotenkamp. An der Biederlackstraße ist zwischen Freitag, 10.00 Uhr, und Montag, 15.10 Uhr, die Beifahrerfensterscheibe eines blauen Opel Corsa eingeschlagen worden. Der Wagen parkte im Bahnhofsparkhaus. Entwendet wurde nach aktuellem Erkenntnisstand nichts. Ein weiterer Autoaufbruch ereignete sich an der Straße Grotenkamp, nahe der Hanseller Straße. Dort schlugen unbekannte Täter die Seitenscheibe eines grauen Mercedes Benz ein. Dies passierte zwischen Sonntag (16.04.23), 14.00 Uhr, und Montag, 06.20 Uhr. Gestohlen wurde aus dem Fahrzeug nichts. Hinweise zu diesen Autoaufbrüchen nimmt die Polizeiwache in Greven entgegen unter Telefon 02571/928-4455.

