POL-ST: Altenberge, Anbauteile eines Treckers entwendet, Zeugen gesucht

Altenberge (ots) - Unbekannte Täter sind am Samstag (15.04.23) in ein Einfamilienhaus auf einem Hofgelände in der Bauerschaft Waltrup eingebrochen. Das Gelände befindet sich an der Anschrift Waltrup, an der Kreuzung Klosterweg/Rüschhausweg. Der Spurenlage zufolge hebelten die Täter die Terrassentür zum Haus auf. In den Räumen durchsuchten sie Schränke und ...

