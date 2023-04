Polizei Paderborn

POL-PB: Wieder Mülltonnen auf Westfriedhof angezündet

Paderborn (ots)

(mb) Nachdem am Donnerstagmorgen unbekannte auf dem Westfriedhof eine Mülltonne in Brand gesetzt hatten (Polizeibericht: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/55625/5485323), brannte es am Abend gleich an vier Stellen auf dem Gelände.

Gegen 22.00 Uhr bemerkten zwei Passanten einen brennenden Abfallcontainer mitten auf dem Friedhofsgelände. Sie alarmierten sofort die Polizei, die in wenigen Minuten vor Ort war. Die Zeugen wiesen den Polizisten den Weg zur Brandstelle. Mit einem Autofeuerlöscher gelang es den Beamten, den brennenden Behälter zu löschen.

Den Passanten waren zwei Männer aufgefallen, die vom Friedhof auf die Riemekestraße stadteinwärts flüchteten. Wegen der Dunkelheit sei nicht viel zu erkennen gewesen. Die Verdächtigen sollen 25 bis 30 Jahre alt und etwa 180 Zentimeter groß sein. Einer habe die Kapuze seiner Jacke aufgehabt.

Unmittelbar nachdem der Abfallbehälter gelöscht war, fiel in der Nähe ein weiterer Brand auf. Ein Müllcontainer sowie eine Abfalltonne standen in Flammen. Die eingesetzten Polizisten konnten das Feuer mit Hilfe der Friedhofs-Gießkannen löschen. Die Feuerwehr löschte derweil einen in Vollbrand stehenden Rollcontainer gut 30 Meter entfernt in westliche Richtung. Etwas weiter in Richtung der Straße Im Lohfeld entdeckten Polizisten einen weiteren Feuerschein aus einer Mülltonne. Der in der Tonne brennende Inhalt konnte ebenfalls mit Wasser aus einer Gießkanne gelöscht werden.

Der Gesamtschaden wird auf etwa 3.000 Euro geschätzt.

Die Polizei sicherte Spuren und Beweismittel an den Brandorten. Im Zuge der Fahndung nach den Tätern wurden mehrere Personen überprüft. Die Ermittlungen in der Brandserie dauern weiter an.

Die Kripo sucht weitere Zeugen, die verdächtige Personen auf oder in der Nähe des Westfriedhofs gesehen haben. Sachdienliche Angaben unter der Rufnummer 05251/3060.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell