Bundespolizeidirektion München: Tätlichkeit nach "Isle of Summer" Festival

Bundespolizei sucht Zeugen

München (ots)

Bereits am 7. Mai kam es am S-Bahn Halte-punkt München Riem zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen drei Männern. Das Geschehen ereignete sich im Rahmen der Abreise vom "Isle of Summer Festival". Zur Aufklärung der Tat sucht die Bundespolizei nun dringend nach Zeugen. Um 22:10 Uhr befanden sich mehrere Personen in einer Warteschlange vor dem S-Bahn Haltepunkt Riem um in die S-Bahn gelangen zu können. Da die Zahl der Abreisewilligen so groß war, erfolgte der Zugang, kontrolliert durch Sicherheitskräfte der Deutschen Bahn, in Etappen. Zwei Männer im Alter von 19 und 28 Jahren befanden sich in der Warteschlange, als sie von einer Gruppe, bestehend aus zwei Frauen und zwei Männern angesprochen und vermutlich gebeten wurden, vorgelassen zu werden. Hier entwickelte sich bereits eine verbale Auseinandersetzung zwischen den Gruppen. Nachdem sich der Streit vor dem Haltepunkt beruhigte, kam es zur erneuten Konfrontation im Personentunnel der S-Bahn Halte-stelle. Es entwickelte sich eine körperliche Auseinandersetzung, die durch hinzueilende Bundespolizisten unterbunden wurde. Ein 28-jähriger Münchner und ein 21-jähriger aus dem Landkreis Erding wurden gefesselt. Der 28-Jährige trug leichte Verletzungen im Gesicht davon.

Die Bundespolizei bittet Zeugen des Vorfalles, die Angaben zum Tatablauf machen können bzw. das Geschehen beobachtet haben, sich unter 089 515 550 1111 zu melden.

