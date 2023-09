Kreisfeuerwehr Rotenburg (Wümme)

FW-ROW: Korrektur "Feuer in Flüchtlingsunterkunft"

Sittensen (ots)

Der Brand in der Flüchtlingsunterkunft in Sittensen ereignete sich nicht wie berichtet am Donnerstagabend sondern am Mittwochabend.

