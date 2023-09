Kreisfeuerwehr Rotenburg (Wümme)

FW-ROW: Feuer in Flüchtlingsunterkunft - Feuerwehr verhindert schlimmeres

Bild-Infos

Download

Sittensen (ots)

Zu einem Feuer in einer Flüchtlingsunterkunft kam es am Donnerstagabend gegen 22.25 Uhr in der Königsberger Straße in Sittensen. Aus ungeklärter Ursache geriet eine Nachttischlampe in einem Kinderzimmer in Brand.

Nach Eintreffen der Feuerwehren Sittensen und Tiste ging umgehend ein Trupp unter Atemschutz mit einem C-Rohr ins Gebäude vor. Sie hatten den Brand schnell lokalisiert und ihn zügig gelöscht. Anschließend wurde die Brandstelle mittels Wärmebildkamera auf versteckte Glutnester überprüft. Mittels Druckbelüfter wurde der Rauch aus der Wohnung befördert. Die fünf Bewohner, darunter zwei Erwachsene und drei Kinder, konnten sich glücklicherweise schnell aus der Wohnung retten. Sie mussten vom Rettungsdienst versorgt werden. Wegen eingeatmeter Rauchgase mussten sie vorsorglich ins Rotenburger Diakonieklinikum gebracht werden.

Wie es zu dem Brand gekommen war, ermittelt die Polizei. Neben den beiden Feuerwehren waren drei Rettungswagen, der organisatorische Leiter Rettungsdienst, Führungskräfte der Kreis- und Samtgemeindefeuerwehr und der Samtgemeindebürgermeister vor Ort.

Original-Content von: Kreisfeuerwehr Rotenburg (Wümme), übermittelt durch news aktuell