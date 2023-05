Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Vorfahrt missachtet

Weimar (ots)

Am 15.05.2023 geegen 12:50 Uhr befuhr der Fahrer eines VW Caddy die Paul-Schneider-Straße von der Trierer Straße kommend in Richtung Damaschkestraße. Plötzlich kam aus einer kleinen Seitenstraße ein 25-jähriger Radfahrer. Dieser fuhr ohne die Vorfahrt zu beachten auf die Paul-Schneider-Straße auf und kollidierte frontal mit dem Pkw. Dabei wurde der Radfahrer leicht verletzt. Er wurde vorsorglich zur Untersuchung ins Klinikum verbracht. Es entstand ein Sachschaden von 100 Euro am Fahrrad und 500 Euro am Pkw.

