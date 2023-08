BPOL-HST: Bundespolizei nimmt Mann mit 102 Tage Restfreiheitsstrafe und 4,59 Promille fest

Stralsund (ots) - In den Morgenstunden (12.08.2023) gegen 00:15 Uhr stellten Bundespolizisten einen Sprayer fest, der gerade sein illegales "Kunstwerk" an die Wand vom Bahnhofsgebäude am Rügendamm ansprühte. Die Bundespolizisten die mit ihrem Dienstfahrzeug am Bahnhof Rügendamm langsam vorbei fuhren, sahen bei geöffneter Bahnhofstür, wie ein junger Mann Schriftzüge mit einer Spraydose anbrachte. Nachdem die Beamten ...

