Bundespolizeiinspektion Stralsund

BPOL-HST: Bundespolizei nimmt Sprayer fest

Stralsund (ots)

In den Morgenstunden (12.08.2023) gegen 00:15 Uhr stellten Bundespolizisten einen Sprayer fest, der gerade sein illegales "Kunstwerk" an die Wand vom Bahnhofsgebäude am Rügendamm ansprühte.

Die Bundespolizisten die mit ihrem Dienstfahrzeug am Bahnhof Rügendamm langsam vorbei fuhren, sahen bei geöffneter Bahnhofstür, wie ein junger Mann Schriftzüge mit einer Spraydose anbrachte. Nachdem die Beamten stoppten und der Sprayer die Beamten bemerkte, flüchtete dieser zunächst und konnte aber wenige Meter im Bereich der Werftkreuzung gestellt werden. Ein Teil seiner Utensilien hatte der 19-Jährige noch bei sich. Das Klappern von Spraydosen war um diese Uhrzeit nicht zu überhören.

Im Rahmen der polizeilichen Maßnahme wurden Graffitiutensilien im Bereich sowie in der Bahnhofshalle fest- und sichergestellt. Auf einer Fläche von rund 10 Quadratmetern hatte dieser unterschiedliche Schriftzeichen angebracht.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der junge Mann gegen 01:00 Uhr von der Dienststelle entlassen. Er darf sich nun wegen Sachbeschädigung verantworten.

