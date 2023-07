BPOL-HST: 18-Jähriger schlitzt in der Regionalbahn Sitzplätze auf

Neustrelitz, Neubrandenburg (ots) - Bereits am 21.12.2022 berichtete die Bundespolizeiinspektion Stralsund im Zeugenaufruf über erhebliche Zerstörungen sowie Beschädigungen eines Reisezugwagens am Bahnhof Neustrelitz. Zeugenaufruf 21.12.2022: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70258/5399701 Durch umfangreiche Ermittlungen in Zusammenarbeit mit der ...

mehr