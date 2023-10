Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz - Neustadt Sicherheitsdienst stellt Fahrraddieb

Mainz - Neustadt (ots)

Am 11.10.2023, gegen 03:00 Uhr stellte ein Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes einer Firma in der Rheinallee einen Fahrraddieb auf frischer Tat. Der 27-jährige Mitarbeiter meldete sich wenig später bei der Polizei und gab an, die Tat bereits gegen 1:28 Uhr über die Überwachungsaufnahmen beobachtet zu haben. Dabei hatten sich zwei Täter mit einem Werkzeug an einem angeschlossenen Fahrrad zu schaffen gemacht und dieses entwendet. Als einer der Täter schließlich zum Tatort zurückkehrte, wurde der Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes darauf aufmerksam und stellte den Täter. Es handelt sich dabei um einen 18-jährigen Mainzer, der die Tat einräumte. Die Ermittlungen zum zweiten Täter laufen noch.

