Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Unfall auf dem Bahnübergang an der Schneckenburgstraße - Radfahrer tödlich verletzt (25.07.2023)

Konstanz (ots)

Tödlich verletzt worden ist ein Radfahrer bei einem Unfall auf dem Bahnübergang auf der Schneckenburgstraße am Dienstagmittag. Gegen 12.40 Uhr überquerte ein 34-jähriger Radfahrer den Bahnübergang durch die bereits geschlossenen Schranken hindurch in Richtung Wollmatinger Straße. Auf den Gleisen schaute sich der Mann noch kurz nach links und rechts um, konnte jedoch eine Kollision mit dem aus Richtung Singen kommenden Zug trotz Vollbremsung nicht mehr vermeiden. Der 34-Jährige erlag noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen. Der Bahnverkehr musste für die Dauer der Unfallaufnahme vollständig eingestellt und der betroffene Zug geräumt werden. Notfallseelsorger waren zur Betreuung vor Ort.

