Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Festnahme nach Trunkenheitsfahrt und Drogenfund

Anröchte (ots)

Am Samstag, gegen 23:30 Uhr, ereignete sich auf der B 55 in Fahrtrichtung Anröchte ein Verkehrsunfall. Ein 31-jähriger BMW-Fahrer aus Anröchte kam von der Fahrbahn ab und geriet mit seinem Fahrzeug in den Graben. Eine Zeugin beobachtete den Unfall und eilte dem BMW-Fahrer zur Hilfe. Im Gespräch bemerkte sie, dass der Fahrer stark nach Alkohol roch. Die Zeugin informierte daraufhin die Polizei und wartete an einem nahegelgenen Fitnessstudio. Der Fahrer wollte sich zu Fuß auf den Weg nach Hause machen. Eine Streifenwagenbesatzung fuhr zur Wohnanschrift des 31-Jährigen. Dort konnte der Anröchter in seiner Wohnung angetroffen werden. Vor der Tür stand außerdem der unfallbeschädigte BMW. Vermutlich war der 31-Jährige nochmal zur Unfallstelle zurückgekehrt und mit seinem BMW nach Hause gefahren. In der Wohnung des Anröchters, stellten die Beamten Cannabisgeruch fest. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft in Paderborn wurde die Wohnung des 31-Jährigen durchsucht. Mithilfe eines polizeilichen Diensthundes konnte eine größere Mengen Betäubungsmittel in der Wohnung aufgefunden werden. Auch in dem BMW konnten Drogen und eine größere Menge Bargeld festgestellt werden. Zu guter Letzt stellte sich heraus, dass der 31-Jährige auch nicht im Besitz eines Führerscheins war. Er wurde vorläufig festgenommen und zur Blutprobenentnahme, aufgrund seiner Alkoholisierung und des möglichen Drogenkonsums, in ein Krankenhaus verbracht. Danach wurde er dem Polizeigewahrsam zugeführt. Das Betäubungsmittel, das Bargeld und der BMW wurden sichergestellt. Im Laufe des Tages wird der Anröchter einem Haftrichter vorgeführt. Die Ermittlungen dauern an. (ja)

