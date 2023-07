Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Frau fällt auf WhatsApp-Betrüger rein (24.07.2023)

Konstanz (ots)

Eine Frau ist am Montagabend auf einen WhatsApp-Betrüger reingefallen. Die 68-Jährige erhielt zunächst eine SMS von einer ihr unbekannten Nummer. Der Absender gab vor, die Tochter der Frau zu sein und ein neues Handy mit neuer Nummer zu haben. Nachdem die 68-Jährige der Aufforderung, die "neue" Nummer zu speichern nachkam, bat die "falsche" Tochter darum, eine offene Rechnung für sie zu überweisen. In gutem Glauben ihrer "echten" Tochter damit zu helfen, kam die Frau der Bitte nach und überwies rund 2.000 Euro an eine mitgeschickte Bankverbindung. Erst hinterher schöpfte sie Verdacht und der Betrug flog auf. Im Rahmen der Präventionsarbeit der Polizei werden Informationen zum Schutz vor diversen Betrugsmaschen durch die Polizeiliche Kriminalprävention des Bundes und der Länder im Internet bereitgestellt und sind dort unter dem Link www.polizei-beratung.de abrufbar.

Eine Möglichkeit, sich vor diesen Betrugsmaschen zu schützen, ist die Vereinbarung eines Kennworts mit den Familienangehörigen. Bei Erhalt einer Nachricht oder eines Anrufs mit der Bitte um Geld wird das vereinbarte Kennwort abgefragt und der Absender kann sich damit bestätigen, oder aber der Betrug fliegt auf, bevor Zahlungen getätigt worden sind!

