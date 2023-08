Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Goch - Audi A3 beschädigt worden

Verursacher entfernt sich

Goch (ots)

Im Zeitraum von Dienstag (1. August 2023) 18:00 Uhr und Mittwoch (2. August 2023) 11:55 Uhr, kam es an der Severusstaße in Goch zu einer Verkehrsunfallflucht. Der graue Audi A3 eines 52-jährigen Halters, welcher zum Tatzeitpunkt auf einem parallelverlaufenden Parkstreifen in Fahrtrichtung Agnetenstraße abgestellt gewesen war, wurde dabei auf der Fahrerseite im Bereich des Hecks sowie an der Felge des Hinterreifens beschädigt. Die oder der Unfallverursacher entfernte sich vom Unfallort, ohne seinen Pflichten als Unfallverursacher nachzukommen. Aufgrund der erheblichen Beschädigungen geht die Polizei nach aktuellem Erkenntnistand davon aus, dass Zeugen die Kollision gehört und evtl. auch gesehen haben könnten.

Hinweise und Zeugenaussagen zum beschriebenen Sachverhalt nimmt die Polizei Kleve unter 02821 5040 entgegen. (pp)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell