LPI-EF: Siloballen zerschnitten

Sömmerda (ots) - In Sömmerda kam es am Dienstagabend zu einem Einbruch in eine Firma. Die Täter verschafften sich Zutritt auf das Firmengelände. Anschließend beschädigten sie ein Fenster und stahlen mehrere zur Entsorgung aufbewahrte Smartphones und elektrische Werkzeuge im Wert von etwa 400 Euro. Der verursachte Sachschaden wurde auf 200 Euro geschätzt. Ermittlungen der Polizei führten zu einem 14-jährigen Jugendlichen und einen 22 Jahre alten Mann. Diese stehen im ...

