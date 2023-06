Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Umfangreiche Ermittlungen nach Einbruch

Sömmerda (ots)

Einbrecher hatten es in Sömmerda auf ein Geschäftshaus abgesehen. Die Täter verschafften sich von Dienstag auf Mittwoch mit Gewalt Zutritt das Gebäude. Anschließend stahlen sie u. a. einen Laptop, mehrere Smartphones und Bluetooth Boxen sowie einen E-Scooter im Wert von über 25.000 Euro. Ermittlungen führten die Polizei in den Keller eines 40-jährigen Mannes. Hier konnte ein Teil der Beute sowie ein Pedelec, welches am Montag als gestohlen gemeldet wurde, aufgefunden und sichergestellt werden. Weitere Durchsuchungsmaßnahmen führten nicht zum Auffinden der restlichen gestohlenen Gegenstände. Die Kriminalpolizei sicherte am Tatort umfangreiche Spuren und ermittelt gegen den 40-jährigen Nutzer des Kellers wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls. (DS)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell