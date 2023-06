LPI-EF: Einbruch in Firma

Erfurt (ots) - Innerhalb von 18 Stunden kam es in Erfurt gleich zu zwei Straßenbahnunfällen, bei denen Personen verletzt wurden. Am Mittwochnachmittag gegen 13:45 Uhr war in der Magdeburger Allee auf Höhe der Eislebener Straße eine Fußgängerin an einer roten Ampel über die Straße gelaufen. Dabei wurde sie von einer Straßenbahn erfasst, die eine Kollision nicht mehr verhindern konnte. Die 54-jährige Frau zog sich leichte Verletzungen zu und wurde zur Behandlung in ...

