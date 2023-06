Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Zwei Straßenbahnunfälle

Erfurt (ots)

Innerhalb von 18 Stunden kam es in Erfurt gleich zu zwei Straßenbahnunfällen, bei denen Personen verletzt wurden. Am Mittwochnachmittag gegen 13:45 Uhr war in der Magdeburger Allee auf Höhe der Eislebener Straße eine Fußgängerin an einer roten Ampel über die Straße gelaufen. Dabei wurde sie von einer Straßenbahn erfasst, die eine Kollision nicht mehr verhindern konnte. Die 54-jährige Frau zog sich leichte Verletzungen zu und wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Am Donnerstagmorgen kam es gegen 07:30 Uhr zu einem weiteren Straßenbahnunfall in der Nordhäuser Straße. Ein 47-jähriger VW-Fahrer hatte auf Höhe der Erhard-Etzlaub-Straße verbotenerweise gewendet. Eine herannahende Tram konnte einen Zusammenstoß mit dem Auto nicht mehr verhindern und kollidierte mit diesem. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von etwa 35.000 Euro. Der Straßenbahnfahrer erlitt einen Schock, der Autofahrer wurde leicht verletzt. Beide Männer wurden in ein Krankenhaus gebracht. Die Nordhäuser Straße musste für 45 Minuten voll gesperrt werden. Dies führte im Berufsverkehr zu erheblichen Verkehrsbehinderungen. (JN)

