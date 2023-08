Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kerken - Unfallflucht auf Supermarktparkplatz

Fahrer eines schwarzen Mini gesucht

Kerken-Aldekerk (ots)

Vermutlich während des Ein- oder Ausparkens hat ein unbekannter Autofahrer am Montag (31. Juli 2023) zwischen 17:15 und 17:30 Uhr einen weißen 1er BMW beschädigt, der auf dem Parkplatz eines Supermarktes an der Umgehungsstraße abgestellt war. Es entstand ein Schaden vorne rechts an dem rückwärts eingeparkten Auto. Eine Zeugin gab an, dass ein unbekannter Fahrer in einem schwarzen Mini den BMW touchiert und beschädigt habe. Der Verursacher flüchtete jedoch, ohne Angaben zu seiner Person zu machen. Weitere Zeugenhinweise werden von der Polizei Geldern unter 02831 1250 entgegengenommen. (cs)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell