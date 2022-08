Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Malsch/Rhein-Neckar-Kreis: Einbruch in Wohnhaus - Zeugen gesucht!

Malsch (ots)

Zwischen dem 14.08.22 und dem 29.08.22 kam es in einem Wohnhaus im Rosenweg zu einem Einbruch. Die Anwohner befanden sich während des Einbruchs im Urlaub. Die Täterschaft bohrte an einem Fenster ein Loch in den Fensterrahmen, wodurch das Fenster geöffnet werden konnte. Das Innere des Hauses wurde durchwühlt und es entstand ein Diebstahlschaden von ca. 4000 Euro. Es wurde Damen- und Herrenschmuck, sowie Bargeld entwendet. Die Ermittlungen dauern zur Zeit noch an.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Wiesloch in Verbindung zu setzen unter: 06222-57090.

