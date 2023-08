Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Gemeinsame Pressemitteilung von Staatsanwaltschaft Kleve und Polizei Krefeld und Kleve: Kranenburg: Streit zwischen zwei Männern endet tödlich

Kranenburg (ots)

Am Mittwoch (2. August 2023) gegen 21:10 Uhr stritten sich zwei Männer in einem Zimmer einer Leiharbeiterunterkunft an der Alten Heerstraße in Kranenburg. Ein 46-Jähriger polnischer Staatsangehöriger suchte mit blutenden Verletzungen Hilfe in der Nachbarschaft, wo er trotz Erster Hilfe durch Anwohner seinen Verletzungen erlag.

Ein 67-jähriger polnischer Tatverdächtiger konnte noch vor Ort vorläufig festgenommen werden.

Eine Mordkommission, bestehend aus Kriminalbeamten aus Krefeld und Kleve, hat die Ermittlungen zu den Tatumständen aufgenommen.

Nach dem Ergebnis der bisherigen Ermittlungen hat der Tatverdächtige dem später Verstorbenen Stichverletzungen mit einem Küchenmesser zugefügt, um sich gegen einen Angriff des später Verstorbenen zu verteidigen. Da die Tat nach bisherigen Erkenntnissen durch Notwehr gerechtfertigt war, wurde der Beschuldigte nach seiner verantwortlichen Vernehmung wieder entlassen.

