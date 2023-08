Emmerich am Rhein (ots) - Am Mittwoch (2. August 2023) kam es zwischen 09:30 Uhr und 09:50 Uhr am Geistmarkt in Emmerich zu einer Verkehrsunfallflucht. Der abgestellte schwarze 3er BMW einer Halterin aus Emmerich wurde dabei auf einem Parkplatz an der hinteren Stoßstange beschädigt. Die oder der Unfallverursacher entfernte sich vom Unfallort, ohne seinen Pflichten als Unfallverursacher nachzukommen. Zeugen, die ...

