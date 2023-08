Rheurdt-Schaephuysen (ots) - In der Nacht von Sonntag auf Montag (31. Juli 2023) haben unbekannte Täter auf dem Gelände eines Campingplatzes an der Neufelder Straße einen Holzschuppen aufgehebelt. Anschließend entwendeten sie mehrere Angeln und weiteres Angelzubehör. Zeugenhinweise in dem Zusammenhang werden von der Kripo Geldern unter 02831 1250 erbeten. (cs) Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Kleve ...

